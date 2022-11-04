مجموعة السبع تتفق على الحاجة لآلية تنسيق لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة 4/11/2022 أن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على الحاجة إلى آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها.
وقال المسؤول الذي تحدث لصحفيين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه “هذا أمر سيكون محط التركيز الأساسي للمجموعة في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وأضاف أن هناك “توافقاً ملحوظاً” بين دول المجموعة في الآراء والمقاربات حيال الصين والحاجة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها بشأن الاستراتيجية المتبعة مع بكين.