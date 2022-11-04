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مجموعة السبع تتفق على الحاجة لآلية تنسيق لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا

منذ 44 دقيقة
مجموعة الدول السبع

مجموعة الدول السبع

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أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة 4/11/2022 أن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية ‏الكبرى اتفقوا على الحاجة إلى آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها‎.‎

وقال المسؤول الذي تحدث لصحفيين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه “هذا أمر سيكون محط التركيز الأساسي للمجموعة في الأيام ‏والأسابيع المقبلة‎”.‎

وأضاف أن هناك “توافقاً ملحوظاً” بين دول المجموعة في الآراء والمقاربات حيال الصين والحاجة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها بشأن ‏الاستراتيجية المتبعة مع بكين.‏

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