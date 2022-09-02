مجموعة السبع تتفق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي

أفادت شبكة “سكاي نيوز” بأن وزراء مالية مجموعة السبع وافقوا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تموّل الحرب التي تشنّها موسكو على أوكرانيا، مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار.

وفي تغريدة على تويتر، نقلت مراسلة سكاي نيوز “تمارا كوهين” عن وزير المالية البريطاني “ناظم الزهاوي” قوله: “سنحدّ من قدرة بوتين على تمويل حربه من صادرات النفط عن طريق حظر خدمات، مثل التأمين على السفن التي تحمل النفط الروسي وتوفير التمويل لها، فوق سقف سعر متفق عليه”.

كما قال وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر”، في إفادة صحفية بعد الإعلان عن الخطوة، إن اقتراح مجموعة السبع وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيقلّص الإيرادات الروسية والتضخم.

وأضاف أن المجموعة تسعى لتوافق في الآراء حول تطبيق سقف الأسعار، وتريد من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الخطوة، قائلًا: “نريد الحد من إيرادات روسيا، مع تقليل الضرر الاقتصادي الذي يلحق بمجتمعاتنا في الوقت نفسه”.

من جانبه، عبّر وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” عن ترحيبه باتفاق وزراء مالية مجموعة السبع، داعيًا إلى تنفيذ الخطة بسرعة، مشيرًا، في تصريحات للصحفيين، الى أن الحد الأقصى من شأنه أن يساعد في تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

الكرملين علّق على هذا الإجراء قائلًا إنّ روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدًّا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف إنّ “الشركات التي تفرض حدًا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي”، مؤيدًا تعليقات أدلى بها “ألكسندر نوفاك”، نائب رئيس الوزراء الروسي في وقت سابق.

وأضاف بيسكوف “ببساطة، لن نتعاون معها على مبادئ غير سوقية”.