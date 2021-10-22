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مجموعة السبع تتفق على مبادئ استخدام البيانات العابرة للحدود والتجارة الرقمية

22 - أكتوبر - 2021
مجموعة الدول السبع

مجموعة الدول السبع

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أعلنت بريطانيا أن مجموعة الدول السبع اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات العابرة للحدود والتجارة الرقمية.

وجاء في البيان الذي تولت بريطانيا إصداره باسم المجموعة “نحن نعارض الحمائية الرقمية والسلطوية، واليوم تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع والتي ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع إلى التجارة الرقمية”.

ويرسي الاتفاق نهجا وسطا بين نظم حماية البيانات المقيدة باللوائح بشكل كبير في الدول الأوروبية ونهج الولايات المتحدة الأكثر انفتاحا.
وجاء في البيان الذي تولت بريطانيا إصداره باسم المجموعة “نحن نعارض الحمائية الرقمية والسلطوية، واليوم تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع والتي ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع إلى التجارة الرقمية”.

وأضاف البيان أن المبادئ تغطي الأسواق الرقمية المفتوحة، وتدفقات المعلومات عابرة الحدود، ووسائل الحماية للعمال والمستهلكين والشركات. كما تغطي نظم التجارة الرقمية والحوكمة العالمية العادلة والشاملة.

وجاء في وثيقة مرفقة “يجب أن نعالج العقبات غير المبررة أمام تدفقات البيانات عابرة القارات بينما نواصل معالجة الخصوصية، وحماية البيانات، وحماية حقوق الملكية الفكرية”.

وقال مسؤول بريطاني مطلع على الاتفاق “هذا الاتفاق اختراق حقيقي جاء نتيجة جهد دبلوماسي شاق”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.

وشددوا على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن “تدعم ولا تضر” قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.

 

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