مجموعة السبع تتفق على مراجعة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو (الجمعة 20-1-2023) إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس آذار.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر كانون الأول على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا.

في سياق متصل، لفتت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى أن تقديرات وزارة الخزانة أشارت إلى أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من موسكو الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنوياً لأكثر 17 دولة إفريقية استيراداً للنفط.

وأضافت أن بعض الدول الناشئة توفر مبالغ أكثر من خلال استخدام سقف الأسعار للتفاوض على تخفيضات أكبر مع روسيا، وأن وزارة الخزانة تشجع دولاً أخرى على فعل ذلك.

وفي 5 ديسمبر الماضي، فرضت مجموعة السبع وأستراليا سقف أسعار على النفط الروسي، وحظرت استخدام خدمات التأمين البحري والتمويل وغيرها من الخدمات المقدمة من الغرب للشحنات التي يزيد السعر فيها عن 60 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سقف آخر يستهدف المنتجات البترولية المكررة الروسية، مثل الديزل وزيت الوقود، في 5 فبراير.