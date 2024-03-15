مجموعة السبع تحذر إيران من نقل صواريخ باليستية لروسيا.. "مستعدون للرد بسرعة"

حذرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إيران (الجمعة 15-3-2024) من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في صراعها مع أوكرانيا مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد طهران إذا فعلت ذلك.

وقال زعماء المجموعة في بيان “إذا مضت إيران في تقديم الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا ذات الصلة لروسيا، فنحن مستعدون للرد بسرعة وبطريقة منسقة بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة ومهمة ضد إيران”.

في السياق، قال مسؤول أمريكي كبير، الجمعة إن دول مجموعة السبع مستعدة للرد بعقوبات جديدة صارمة قد تشمل حظر رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا إذا مضت إيران في نقل صواريخ باليستية قريبة المدى إلى روسيا.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية “رسالتنا اليوم هي أنه إذا مضت إيران في تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، فإن رد المجتمع الدولي سيكون سريعا وقاسيا”.