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مجموعة السبع تخصص 5 مليارات دولار لضمان الأمن الغذائي

منذ 50 دقيقة
زعماء دول مجموعة السبع

زعماء دول مجموعة السبع

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الأميركية أن دول مجموعة السبع خصصت 5 مليارات دولار لضمان الأمن الغذائي.

ووفقا للمسؤول الأميركي فإن قادة دول مجموعة السبع سيتعهدون بتوفير هذا المبلغ للمساعدة في حل مشاكل إمدادات الغذاء التي يعاني منها العالم لأسباب أبرزها الأزمة الأوكرانية.

وعقدت مجموعة دول السبع قمة على مقربة من منتجع جارمش بارتنكيرشن بولاية بافاريا الألمانية، انطلقت في 26 حزيران الحالي وستستمر حتى الثلاثاء الواقع في 28 حزيران.

وحضر القمة المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء وزراء بريطانيا وكندا وإيطاليا واليابان.

    المصدر :
  • رويترز

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