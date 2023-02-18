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مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى

منذ 5 دقائق
مجموعة الدول السبع

مجموعة الدول السبع

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أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (السبت 18-2-2023) “بأقوى العبارات” إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان، وقالوا إن الأمر يتطلب ردا موحدا من المجتمع الدولي.

وقال وزراء الخارجية في بيان عقب اجتماعهم على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا “هذا الإجراء يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.

وأضاف الوزراء أن “السلوك المتهور لكوريا الشمالية يتطلب ردا موحدا من المجتمع الدولي بما يشمل اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المزيد من الإجراءات الهامة”.

وأطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويا عددا لم يسبق له مثيل من الصواريخ العام الماضي من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن أن تضرب أي موقع في الولايات المتحدة، كما استأنفت الاستعدادات لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخ اليوم بعيد المدى أطلق من منطقة سونان بالقرب من بيونجيانج. ويوجد في سونان مطار بيونجيانج الدولي الذي أجرت فيه كوريا الشمالية معظم تجاربها الأخيرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

    المصدر :
  • رويترز

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