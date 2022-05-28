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“مجموعة السبع” تعمل على استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا!

منذ 3 ساعات
مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع

مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع

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أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لإيجاد سبل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية.

وقال جونسون، الذي يتحدث إلى زيلينسكي من حين لآخر منذ بداية الغزو، إن الزعيمين ناقشا أيضا أهمية بقاء المجتمع الدولي متحدا بشأن الموقف من الحرب.

وجاء في بيان بريطاني عن الاتصال “قال (جونسون) إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء في مجموعة السبع للضغط من أجل إحراز تقدم عاجل” بشأن تصدير الحبوب.

وأضاف البيان “اتفق الزعيمان على الخطوات التالية وضرورة تخفيف روسيا لحصارها والسماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة.

    المصدر :
  • رويترز

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