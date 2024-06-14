مجموعة السبع توجه تحذيرًا صارمًا لإيران بشأن برنامجها النووي

وجه زعماء مجموعة السبع في مسودة البيان الختامي لقمتهم السنوية اليوم الجمعة تحذيرا لإيران من مغبة المضي في تطوير برنامجها لتخصيب اليورانيوم وقالوا إنهم مستعدون للرد بإجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال البيان الذي اطلعت عليه رويترز “نحث طهران على وقف التصعيد النووي والعدول عنه ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي ليس لها مبررات مدنية ذات مصداقية”.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس أن إيران سرعت تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة أخرى.

ووفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخصب إيران الآن اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قرب نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة ولديها كمية من المواد المخصبة لهذا المستوى تكفي إذا جرى تخصيبها لمستوى أعلى لصنع ثلاثة أسلحة نووية.

وقالت مجموعة السبع “يجب على إيران أن تشارك في حوار جاد وتقدم ضمانات مقنعة بأن برنامجها النووي سلمي تماما، بالتعاون الكامل والامتثال لآلية المراقبة والتحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها قرار مجلس المحافظين الصادر في الخامس من يونيو”.

وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وحذر زعماء مجموعة السبع إيران من إتمام اتفاق يتضمن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا من شأنها أن تساعدها في حربها ضد أوكرانيا، قائلين إنهم مستعدون للرد بإجراءات كبيرة إذا حدث ذلك.

وأضافوا “ندعو إيران إلى التوقف عن مساعدة روسيا في حربها في أوكرانيا وعدم نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المرتبطة بها، لأن ذلك سيمثل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للأمن الأوروبي”.