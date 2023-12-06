الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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مجموعة السبع: حظر استيراد مباشر للألماس الروسي اعتبارا من أول يناير

منذ 8 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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ذكر بيان الأربعاء أن مجموعة السبع أعلنت فرض حظر مباشر على الألماس الروسي اعتبارا من أول يناير\كانون الثاني تليه قيود على الواردات غير المباشرة منه اعتبارا من أول مارس تقريبا.

وتدرس مجموعة السبع مقترحات مختلفة بشأن كيفية تقييد واردات الألماس الروسي.

فقد اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة تتضمن حظرا على الألماس، لكنه كان ينتظر التنسيق من مجموعة السبع للمضي قدما.

وستفرض مجموعة السبع قيودا تدريجية على الواردات غير المباشرة اعتبارا من تاريخ مستهدف في مارس\آذار وستستحدث آلية “قوية للتحقق وإصدار الشهادات القائمة على إمكانية التتبع” للألماس الخام داخل دولها بحلول الأول من سبتمبر\أيلول 2024. ويستثني الحظر الألماس للاستخدام الصناعي.

    المصدر :
  • رويترز

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