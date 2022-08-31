مجموعة السبع ستناقش الجمعة سقفا سعريا مقترحا للنفط الروسي

قال البيت الأبيض (الأربعاء 31-8-2022) إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية سيناقشون مقترحا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض سقف سعري للنفط الروسي عندما يجتمعون يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “نحن نعتقد أن هذا هو السبيل الأكثر فعالية لإلحاق تأثير سلبي شديد بإيرادات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتنفيذ هذا سينتج عنه ليس فقط هبوط في الإيرادات النفطية لبوتين، بل أيضا أسعار الطاقة العالمية.”

“سيجري مناقشة المقترح هذا الأسبوع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع … الذي سيعقد يوم الجمعة.”

ويناقش زعماء مجموعة السبع كيفية صوغ مثل هذا السقف السعري ويدرسون بدائل أخرى، من بينها عرقلة نقل النفط الروسي.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إنه على الرغم من أن صادرات روسيا النفطية سجلت أدنى مستوياتها منذ أغسطس آب الماضي، فإن إيرادات التصدير في يونيو حزيران زادت بمقدار 700 مليون دولار على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار، بزيادة 40 في المئة عن متوسط العام الماضي.

واقترح زعماء غربيون معالجة ذلك من خلال فرض سقف لأسعار النفط لتقييد حجم الأموال التي يمكن لشركات التكرير والتجار أن يدفعوها مقابل النفط الروسي، وهو تحرك تقول موسكو إنها لن تتقيد به ويمكنها إحباطه بشحن النفط إلى دول لا تنفذ السقف السعري.

ويسعى أعضاء مجموعة السبع لإيجاد سبل لسد نقص في إمدادات الطاقة والتغلب على زيادات حادة في الأسعار بينما يتمسكون بتعهداتهم بشأن المناخ وسط التوترات مع روسيا.