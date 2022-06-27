الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة السبع: سنقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2022 4:08 مساءً
اجتماع دول مجموعة السبع في ألمانيا

اجتماع دول مجموعة السبع في ألمانيا

A A A
طباعة المقال

أصدر قادة مجموعة الدول السبع بيانا اليوم الاثنين تعهدوا فيه بالوقوف إلى جانب أوكرانيا “مهما استغرق الأمر” من خلال زيادة العقوبات على روسيا ودعم الالتزامات الأمنية لكييف في أي تسوية بعد الحرب.

وهيمن الغزو الروسي لأوكرانيا والتداعيات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على قمة هذا العام لزعماء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا.

وجاء في البيان “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت”.

وصدر البيان في اليوم الثاني للقمة المنعقدة في قلعة في جبال الألب البافارية، بعد وقت قصير من الكلمة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة مجموعة السبع بشأن الحرب عبر رابط فيديو.

وقال مسؤول أوروبي إن زيلينسكي طلب في الكلمة، التي لم تبث للجمهور، الحصول على أنظمة دفاعية مضادة للطائرات، وفرض المزيد من العقوبات على روسيا وضمانات أمنية. وقال أيضا إنه يرغب في انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بنهاية العام قبل حلول فصل الشتاء.

وقال قادة مجموعة السبع إنهم سيواصلون تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا وأبدوا استعدادهم للعمل مع الدول والمؤسسات المهتمة بشأن الالتزامات الأمنية الدائمة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا ترد على مزاعم التخلف عن سداد ديونها
وزارة الخارجية السودانية
السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري يزور عُمان والبحرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟