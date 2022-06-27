مجموعة السبع: سنقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر

أصدر قادة مجموعة الدول السبع بيانا اليوم الاثنين تعهدوا فيه بالوقوف إلى جانب أوكرانيا “مهما استغرق الأمر” من خلال زيادة العقوبات على روسيا ودعم الالتزامات الأمنية لكييف في أي تسوية بعد الحرب.

وهيمن الغزو الروسي لأوكرانيا والتداعيات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على قمة هذا العام لزعماء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا.

وجاء في البيان “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت”.

وصدر البيان في اليوم الثاني للقمة المنعقدة في قلعة في جبال الألب البافارية، بعد وقت قصير من الكلمة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة مجموعة السبع بشأن الحرب عبر رابط فيديو.

وقال مسؤول أوروبي إن زيلينسكي طلب في الكلمة، التي لم تبث للجمهور، الحصول على أنظمة دفاعية مضادة للطائرات، وفرض المزيد من العقوبات على روسيا وضمانات أمنية. وقال أيضا إنه يرغب في انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بنهاية العام قبل حلول فصل الشتاء.

وقال قادة مجموعة السبع إنهم سيواصلون تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا وأبدوا استعدادهم للعمل مع الدول والمؤسسات المهتمة بشأن الالتزامات الأمنية الدائمة.