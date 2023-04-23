مجموعة السبع: لتمديد اتفاق تصدير الحبوب وتنفيذه ‏بالكامل

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد 23/4/2023 إلى ‏‏”التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع” في اتفاق مهم لتصدير ‏الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان ‏لوزراء الزراعة بالمجموعة.‏

وكان تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في ‏إسطنبول في تموز (يوليو) الماضي، مما أتاح لأوكرانيا ‏تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من ‏موانئها على البحر الأسود.‏

لكن روسيا، التي غزت جارتها في شباط (فبراير) 2022، ‏أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 ‏أيار (مايو) بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل ‏صادراتها من الحبوب والأسمدة.‏

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ‏ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع ‏‏”يدركون أهمية” الاتفاق وقالوا “نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ ‏الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر ‏الأسود)”.‏

وأضاف “ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة ‏الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي ونكرر التزامنا بالتضامن ‏ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحا (في الحرب)”.‏

وأفاد البيان بأن مجموعة السبع “تقف على أهبة الاستعداد” ‏لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا بما يشمل ‏توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية ‏وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية.‏

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي ‏لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش في نيويورك هذا الأسبوع.‏