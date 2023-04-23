الأحد 3 شوال 1444 ﻫ - 23 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة السبع: لتمديد اتفاق تصدير الحبوب وتنفيذه ‏بالكامل

منذ 25 ثانية
مجموعة الدول السبع

مجموعة الدول السبع

A A A
طباعة المقال

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد 23/4/2023 إلى ‏‏”التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع” في اتفاق مهم لتصدير ‏الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان ‏لوزراء الزراعة بالمجموعة.‏

وكان تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في ‏إسطنبول في تموز (يوليو) الماضي، مما أتاح لأوكرانيا ‏تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من ‏موانئها على البحر الأسود.‏

لكن روسيا، التي غزت جارتها في شباط (فبراير) 2022، ‏أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 ‏أيار (مايو) بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل ‏صادراتها من الحبوب والأسمدة.‏

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ‏ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع ‏‏”يدركون أهمية” الاتفاق وقالوا “نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ ‏الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر ‏الأسود)”.‏

وأضاف “ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة ‏الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي ونكرر التزامنا بالتضامن ‏ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحا (في الحرب)”.‏

وأفاد البيان بأن مجموعة السبع “تقف على أهبة الاستعداد” ‏لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا بما يشمل ‏توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية ‏وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية.‏

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي ‏لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش في نيويورك هذا الأسبوع.‏

    المزيد من أخبار العالم

    فرنسا
    فرنسا... مسنّ فقد السيطرة على سيارته فصدم 10 أشخاص
    مؤشر زلزال
    زلزالان قويان يهزّان إندونيسيا
    استمرار القصف في عاصمة السودان
    انقطاع للإنترنت في السودان

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
    الجيش اللبناني
    أجهزة أمنية رفضت استقبالهم.. ترحيل خمسين سورياً خلال الأسبوعين الماضيين من لبنان!