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مجموعة السبع: ملتزمون بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي

14 - يونيو - 2021
جانب من اجتماع مجموعة السبع

جانب من اجتماع مجموعة السبع

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أعلن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ختام قمتهم التي استمرت ثلاثة أيام بمدينة كورنوال البريطانية، التزامهم بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، ودعم استئناف مباحثات الاتفاق النووي، ومطالبة طهران بوقف أنشطتها الصاروخية، وإدانة دعم إيران لقوات مقاتلة بالوكالة وجهات مسلحة غير حكومية.

وأعرب زعماء المجموعة التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالبين طهران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحسب “العربية”.

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