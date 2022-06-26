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مجموعة السبع نحو حظر واردات الذهب الروسي!

منذ ساعة واحدة
اعلام دول مجموعة السبع

اعلام دول مجموعة السبع

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قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الأحد إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي يوم الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة الأحد يليها إعلان رسمي يوم الثلاثاء.

وأضاف “الرئيس (الأمريكي) وغيره من قادة مجموعة السبع سيواصلون العمل لمحاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. اليوم تعلن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن قادة مجموعة السبع سيحظرون واردات الذهب الروسي. وسيكون الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء”.

    المصدر :
  • رويترز

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