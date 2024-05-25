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مجموعة السبع: نستكشف سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

منذ 5 دقائق
قادة مجموعة السبع

قادة مجموعة السبع

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قال وزراء مالية مجموعة السبع اليوم السبت 25 أيار/مايو 2024، إنهم يستكشفون سبلا لاستخدام العوائد المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، وفقا لمسودة بيان اطلعت عليها رويترز.

وجمدت مجموعة السبع أصولا روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد فترة وجيزة من غزو موسكو لجارتها في فبراير شباط 2022.

وجاء في مسودة البيان “نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل المحتملة لتحقيق أرباح استثنائية من الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا”.

وقال مصدر في مجموعة السبع إن البيان لن يخضع لتغييرات كبيرة قبل إصدار النسخة النهائية في وقت لاحق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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