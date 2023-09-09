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إعلان لزعماء مجموعة العشرين في اليوم الأول من القمة

منذ 10 دقائق
من قمة مجموعة العشرين في الهند (رويترز)

من قمة مجموعة العشرين في الهند (رويترز)

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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت أن زعماء مجموعة العشرين توصلوا إلى توافق بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة خلال قمة، مما يشير إلى أن المفاوضين نجحوا في حل خلافات عميقة بخصوص الصياغة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا ناشد الإعلان جميع الدول المعنية إلى التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل.

وطالبت المجموعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيا للاستيلاء على أراض بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة.

كما قالت مجموعة العشرين إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.

ودعا الإعلان روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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