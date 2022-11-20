مجموعة الـ7: مجلس الأمن بحاجة لرد قوي على كوريا الشمالية

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الأحد، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى اتخاذ “تدابير قوية” ردا على إطلاق كوريا الشمالية الأخير صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال وزراء الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إن “تصرفات (كوريا الشمالية) تتطلب ردا موحدا وقويا من المجتمع الدولي”.

وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت، الخميس صاروخا باليستيا قصير المدى، بعد ساعات من تحذير وزير خارجيتها تشوي سون هوي من “ردود عسكرية أعنف” على التحركات الأميركية لتعزيز وجودها العسكري، قائلة إن واشنطن تقوم “بمقامرة ستندم عليها”.

وكثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناوراتها العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية التي ترى في هذه المناورات تدريبات على غزو لأراضيها أو قلب نظامها.