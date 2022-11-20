الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة الـ7: مجلس الأمن بحاجة لرد قوي على كوريا الشمالية

منذ 34 دقيقة
كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

A A A
طباعة المقال

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الأحد، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى اتخاذ “تدابير قوية” ردا على إطلاق كوريا الشمالية الأخير صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال وزراء الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إن “تصرفات (كوريا الشمالية) تتطلب ردا موحدا وقويا من المجتمع الدولي”.

وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت، الخميس صاروخا باليستيا قصير المدى، بعد ساعات من تحذير وزير خارجيتها تشوي سون هوي من “ردود عسكرية أعنف” على التحركات الأميركية لتعزيز وجودها العسكري، قائلة إن واشنطن تقوم “بمقامرة ستندم عليها”.

وكثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناوراتها العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية التي ترى في هذه المناورات تدريبات على غزو لأراضيها أو قلب نظامها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس قازاخستان يجري انتخابات رئاسية مبكرة
بريت ماكغورك
مسؤول أمريكي: أحبطنا هجوما لإيران على السعودية
الفريق صغير بن عزيز
رئيس أركان اليمن يدعو للوقوف بحزم أمام أعمال إيران الإجرامية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رونالدو وميسي
سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!
الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر