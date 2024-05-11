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مجموعة "خالد عبد الرحيم" تفوز باستثمار تطوير حقلي ساسان وعلان في نينوى بالعراق

منذ 18 ثانية
النفط العراقي

النفط العراقي

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قال وزير النفط العراقي، اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، إن مجموعة خالد عبد الرحيم العراقية فازت باستثمار تطوير حقلي النفط والغاز ساسان وعلان في العراق بمساحة إجمالية تبلغ 359 كيلومترا مربعا في محافظة نينوى بشمال غرب العراق.

ويذكر أن، آخر مرة يعقد فيها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، جولة تراخيص في 2018 وهي الجولة الخامسة.

والجدير بالذكر، أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق نمت من ثلاثة ملايين إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة الماضية، لكن تخارج شركات عملاقة مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات جعل الضبابية تكتنف وضع النمو في المستقبل.

ويعود سبب تباطؤ عمليات التطوير أيضا بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وكان العراق يسعى ذات يوم أن يصبح منافسا للسعودية، أكبر منتج عالمي بواقع 12 مليون برميل يوميا أو أكثر من عشرة في المئة من الطلب العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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