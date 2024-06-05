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مجموعة غون وود تمنح سدارة مهلة للرد على عرض الاستحواذ

منذ ساعة واحدة
بورصة لندن

بورصة لندن

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قالت مجموعة غون وود البريطانية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها قرر التواصل مع سدارة بشأن مقترح استحواذ محسن والسماح لشركة الهندسة والاستشارات التي مقرها دبي بمزيد من الوصول إلى مواد الفحص النافي للجهالة.

رفعت سدارة الأسبوع الماضي عرضها المقترح للاستحواذ على الشركة البريطانية لخدمات حقول النفط والهندسة لثالث مرة، قائلة إنه “عرضها النهائي”.

وذكرت جون وود اليوم أن الهيئة التنظيمية المعنية بصفقات الاستحواذ في بريطانيا منحت سدارة مهلة حتى الثالث من يوليو تموز لتأكيد نيتها تقديم عرض لجون وود أو الانسحاب بموجب قواعد الاستحواذ البريطانية “قدم عرضا أو اصمت”.

وقالت سدارة الأسبوع الماضي إن الشركة المدرجة في بورصة لندن لم تتواصل معها منذ تقديم أول عروضها. وكانت المجموعة البريطانية قد رفضت عروضا سابقة بسبب مخاوف متعلقة بتقييمها والتوقعات المستقبلية.

    المصدر :
  • رويترز

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