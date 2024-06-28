مجموعة فاتف ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة إنها رفعت تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان أن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن مجموعة فاتف هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة.