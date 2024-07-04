الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محادثات أمريكية أفغانية في الدوحة تتناول تبادل الأسرى

منذ 3 ساعات
المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد

المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد

الأناضول
A A A
طباعة المقال

اجتمع وفد أفغاني مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة قضية تبادل الأسرى.

ولدى عودته إلى العاصمة كابول بعد الاجتماع، أدلى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، بتصريحات لوسائل إعلام أفغانية، حول اجتماع الأمم المتحدة الذي استمر يومين والمحادثات التي جرت هناك.

ونقلت وسائل الإعلام عن مجاهد، قوله إن هناك مواطنين أمريكيين اثنين بين الأجانب المحتجزين في أفغانستان، وأنه يتعين على الولايات المتحدة قبول شروطها في نطاق تبادل الأسرى.

وأوضح مجاهد، أنهم ناقشوا القضية مع مسؤولين أمريكيين في إطار محادثاتهم في الدوحة.

وأكد أنه يجب أيضًا إطلاق سراح الأفغان في سجن غوانتانامو (لم يذكر عددهم).

وقال مجاهد: “يجب تلبية شروط أفغانستان، لدينا مواطنون محتجزون في الولايات المتحدة وغوانتانامو، يجب أن نضمن إطلاق سراح سجنائنا مقابل الأمريكيين، وبقدر أهمية سجنائهم بالنسبة للأمريكيين، فإن الأفغان مهمون بنفس القدر بالنسبة لنا”.

ولم يكشف مجاهد، عن مزيد من التفاصيل حول المعتقلين الأفغان.

والثلاثاء، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في بيان، أن الممثل الخاص الأمريكي لأفغانستان توماس ويست، التقى بالوفد الأفغاني من أجل إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

محتجون فوق سطح البرلمان الأسترالي ينددون بجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة
غزة تحت النار
اعتقال 4 محتجين مؤيدين للفلسطينيين بعدما اعتلوا البرلمان الأسترالي
وزير البيئة ناصر ياسين
ياسين: الوزارة شكلت لجنة فنية لمتابعة تأثير الفوسفور على الزراعة
ارتفاع الحرارة - تعبيرية
موجة حر شديدة تجتاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الأكثر قراءة

القيادي في حزب الله نعمة ناصر
من هو القائد الميداني الكبير في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قرب صور؟
من مشاهد الدمار في غزة - رويترز
غزة تحت النار
تطور لافت في اتفاق إنهاء الحرب على غزة.. إليكم آخر المستجدات
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية