محادثات أمريكية أفغانية في الدوحة تتناول تبادل الأسرى

اجتمع وفد أفغاني مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة قضية تبادل الأسرى.

ولدى عودته إلى العاصمة كابول بعد الاجتماع، أدلى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، بتصريحات لوسائل إعلام أفغانية، حول اجتماع الأمم المتحدة الذي استمر يومين والمحادثات التي جرت هناك.

ونقلت وسائل الإعلام عن مجاهد، قوله إن هناك مواطنين أمريكيين اثنين بين الأجانب المحتجزين في أفغانستان، وأنه يتعين على الولايات المتحدة قبول شروطها في نطاق تبادل الأسرى.

وأوضح مجاهد، أنهم ناقشوا القضية مع مسؤولين أمريكيين في إطار محادثاتهم في الدوحة.

وأكد أنه يجب أيضًا إطلاق سراح الأفغان في سجن غوانتانامو (لم يذكر عددهم).

وقال مجاهد: “يجب تلبية شروط أفغانستان، لدينا مواطنون محتجزون في الولايات المتحدة وغوانتانامو، يجب أن نضمن إطلاق سراح سجنائنا مقابل الأمريكيين، وبقدر أهمية سجنائهم بالنسبة للأمريكيين، فإن الأفغان مهمون بنفس القدر بالنسبة لنا”.

ولم يكشف مجاهد، عن مزيد من التفاصيل حول المعتقلين الأفغان.

والثلاثاء، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في بيان، أن الممثل الخاص الأمريكي لأفغانستان توماس ويست، التقى بالوفد الأفغاني من أجل إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان.