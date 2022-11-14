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محادثات أمريكية روسية "سرية" في تركيا

منذ ساعة واحدة
علما أمريكا وروسيا

علما أمريكا وروسيا

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ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، الاثنين، نقلا عن مصدر لم تكشف عنه أن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة يجرون محادثات في العاصمة التركية أنقرة. يأتي ذلك وسط استمرار حالة من التوتر الشديد بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأحجم مسؤول تركي عن التعليق عما إذا كانت المحادثات جارية، في حين قال الكرملين إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي التقرير.

ولم تقدم كوميرسانت تفاصيل عن الغرض من المحادثات، لكنها قالت إن الاجتماع لم يتم الإعلان عنه مسبقا. وأضافت أن سيرجي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، ضمن الوفد الروسي.

يأتي التقرير في الوقت الذي تحتفل فيه أوكرانيا باستعادة مدينة خيرسون الجنوبية، وهي أكبر جائزة تظفر بها قواتها حتى الآن، بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

ودأبت تركيا على تقديم نفسها كوسيط بين موسكو والغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وساعدت في التوسط في اتفاق بين موسكو وكييف بشأن تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية المحاصرة على البحر الأسود في يوليو تموز.

تأتي أنباء المحادثات في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب في 19 نوفمبر تشرين الثاني، وفي ظل ضغط واشنطن على موسكو للإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان من السجن في صفقة لتبادل السجناء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس إن موسكو لم تبد استعدادها حتى الآن للمشاركة في محادثات مثمرة.

    المصدر :
  • رويترز

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