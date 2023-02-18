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محادثات أمنية بين الصين واليابان تنطلق الأسبوع المقبل

منذ 29 دقيقة
علما الصين واليابان

علما الصين واليابان

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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، بعد لقائه نظيره الصيني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن (السبت 18-2-2023)، إن اليابان والصين ستجريان محادثات أمنية الأسبوع المقبل.

يأتي الاتفاق على عقد المحادثات الأمنية، وهي الأولى منذ أربع سنوات، بعد أن تحدث هاياشي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي قبل المؤتمر.

وقال هاياشي للصحفيين “من المهم بالنسبة لنا أن نجري مناقشات صريحة، لأن هناك على وجه التحديد عددا من الأمور الملحة في علاقتنا”، مشيرا إلى الخلاف الإقليمي في بحر الصين الشرقي وزيادة الوجود العسكري الصيني حول المياه اليابانية وبعض القضايا التي تحتاج للنقاش.

وتعد الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، والتي تطالب بها كل من الصين واليابان، نقطة شائكة في العلاقات الثنائية. وتطلق الصين على الجزر اسم دياويو، بينما تطلق عليها اليابان اسم سينكاكو.

    المصدر :
  • رويترز

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