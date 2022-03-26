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محادثات إيران النووية.. الاتحاد الأوروبي: قريبون للغاية من التوصّل الى اتفاق

26 - مارس - 2022
المفاوضات النووية في فيينا

المفاوضات النووية في فيينا

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تتضارب المعلومات حول امكانية توصل القوى العالمية الى صيغة اتفاق مع ايران حول برنامجها النووية، فتارة تسود الملف أجواء تفاؤلية، وطورًا يطلق المعنيون بالملف تصريحات تقضي على هذه الأجواء.

وفي آخر التصريحات حول مصير المفاوضات، اشار “جوزيب بوريل “مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الى ان إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي، لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقد أدلى بوريل بتصريحاته أمام منتدى الدوحة الدولي.

من جهته، لفت إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الجمعة الى انه سيسافر إلى طهران اليوم السبت للاجتماع مع كبير المفاوضين الإيرانيين.

وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي أن من الممكن التوصل لاتفاق نووي في المدى القريب إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجا عمليا.

غير أنّ المسؤولين الأميركيين كانوا أكثر حذرًا في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الايرانية ان الجمهورية الايرانية والقوى العالمية “قريبون أكثر من اي وقت مضى” لإعادة إحياء انفاق ٢٠١٥ النووي.

وبعد 11 شهرا من المفاوضات، تقول كلٌَ من إيران والولايات المتحدة حاليا إن الكرة في ملعب الطرف الآخر لإحياء الاتفاق، الذي من شأنه كبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الصارمة عن الاقتصاد الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن العودة إلى الاتفاق ليست مؤكدة ولا وشيكة.

وكانت المحادثات على وشك التوصل إلى اتفاق، إلى أن طالبت روسيا الولايات المتحدة بضمانات بأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا لن تضر بتجارتها مع إيران.

    المصدر :
  • رويترز

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