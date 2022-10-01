محادثات استمرت لأشهر.. فنزويلا تطلق سراح 7 أمريكيين في صفقة تبادل سجناء

قال مسؤولون أمريكيون إن فنزويلا أفرجت (السبت 1-10-2022) عن سبعة أمريكيين محتجزين في سجونها من بينهم خمسة مديرين تنفيذيين في قطاع النفط مقابل إطلاق واشنطن سراح اثنين من أقارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال المسؤولون إن عملية التبادل شملت مديرين تنفيذيين في شركة سيتجو بتروليوم محتجزين منذ سنوات بالإضافة إلى الجندي السابق بمشاة البحرية ماثيو هيث ومواطن أمريكي آخر يُدعى عثمان خان. وقال المسؤولون إنه تم إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن اثنين من أقارب زوجة مادورو أدينا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن الأمريكيين “المعتقلين ظلما” سيتم‭‭”‬‬ لم شملهم بأسرهم قريبا وسيعودون إلى أحضان أحبائهم حيث ينتمون”.

وجاءت عملية التبادل بعد محادثات سرية دامت لأشهر بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو الاشتراكية، التي تخضع لعقوبات أمريكية صارمة تشمل قطاع الطاقة في الدولة العضو في منظمة أوبك.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه واشنطن لضغوط شديدة لبذل المزيد من الجهد لتأمين الإفراج عن عشرات الأمريكيين المحتجزين في الخارج، وبالأخص في روسيا.

وقالت حكومة مادورو إنه نتيجة للمحادثات التي بدأت في مارس آذار، تم إطلاق سراح شابين فنزويليين احتجزا “ظلما” في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين الأمريكيين المسجونين بموجب إجراءات قضائية فنزويلية. وجاء في البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن الإفراج عن الأمريكيين جاء “لأسباب إنسانية”.

وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن للصحفيين في وقت لاحق إن الأمريكيين المفرج عنهم بصحة جيدة وفي طريقهم إلى أرض الوطن، بينما غادر السجينان الفنزويليان إلى بلدهما.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية إن تبادل السجناء لا يعني تغير السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا.

ولا يزال هناك ما لا يقل عن أربعة أمريكيين آخرين محتجزين في فنزويلا، بينهم فردان سابقان في القوات الخاصة الأمريكية، واللذان اعتقلا في عام 2020 فيما يتعلق بمحاولة تسلل فاشلة كانت تهدف إلى عزل مادورو.