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محادثات بايدن ورئيس وزراء الهند.. التوصّل الى "نتائج ملموسة"

24 - مايو - 2022
الرئيس الأميركي "جو بايدن" في طوكيو (رويترز)

الرئيس الأميركي "جو بايدن" في طوكيو (رويترز)

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توصّل رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” والرئيس الأميركي “جو بايدن” إلى “نتائج ملموسة”، في محادثات لتعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية والدفاعية بين البلدين.

ويزور الزعيمان طوكيو لحضور اجتماع الدول الأعضاء في مجموعة الحوار الأمني الرباعي: الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا.

والهند هي الوحيدة التي لم تندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ضمن دول المجموعة رغم ضغوط الولايات المتحدة عليها.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية “أريندام باجشي” قال على تويتر: “ناقشا سبل تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع والعلاقات بين شعبي البلدين”.

وأضاف “اختُتمت (المحادثات) بنتائج ملموسة تضيف إلى عمق وزخم الشراكة الثنائية”.

وقال بايدن إنه ناقش تداعيات الحرب الأوكرانية مع مودي. ولم يشر رئيس الوزراء الهندي علنًا إلى الحرب أثناء زيارته لطوكيو التي بدأت يوم الاثنين.

وعرضت الولايات المتحدة بيع مزيد من العتاد العسكري والنفط إلى الهند في محاولة لإبعادها عن روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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