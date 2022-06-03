محادثات “بنّاءة” بين روسيا والأمم المتحدة.. هل تتحرّر الحبوب الأوكرانية؟

كشف متحدث في الأمم المتحدة أن “مارتن جريفيث”، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة، أجرى محادثات “صريحة وبناءة” مع المسؤولين الروس تركزت حول تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية من موانيء البحر الأسود.

وأشار المتحدث “ستيفان دوجاريك” الى أن جريفيث اجتمع مع مسؤولين معنيين بالشؤون الخارجية والدفاع أثناء زيارته لموسكو يومي الخميس والجمعة.

ومنذ غزو روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط، توقفت شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر السوداء. كما أن هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع.

وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا” لرويترز، الجمعة،: “قلنا بوضوح ما يمكننا أن نفعله وما لا يمكننا فعله.”لم نزرع ألغاما في المنطقة الساحلية إنما زرعها الأوكرانيون. إذا نزعوا الألغام من المنطقة فنحن على استعداد لتوفير الممر الآمن للسفن التي تحمل الحبوب”.

وعندما سئل عما إذا كان يمكن التوصل إلى ترتيب أمني للسماح بإزالة الألغام، قال نيبينزيا إن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” يعتزم مناقشة القضية عندما يزور تركيا الأسبوع المقبل.

وجاءت زيارة جريفيث لروسيا بعد أيام من إجراء “ريبيكا جرينسبان”، المسؤولة الكبيرة بالأمم المتحدة، محادثات “بناءة” في موسكو حول الإسراع بصادرات الحبوب والأسمدة الروسية. وتقول روسيا إن تلك الصادرات تضررت بسبب العقوبات الغربية.

هذا ويحاول الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” التوسط للتوصل لاتفاق لاستئناف صادرات الأغذية الأوكرانية وصادرات الأغذية والأسمدة الروسية. وقال يوم الأربعاء إن أي اتفاق لاستئناف شحنات السلع مثل الحبوب ما زال بعيدا إلى حد ما.