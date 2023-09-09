محادثات بين أردوغان وكيشيدا لإحياء "اتفاق الحبوب"

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي بخصوص إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما أفاد مصدران مطلعان لرويترز اليوم السبت.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو/ تموز، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة.

ورفض المصدران اللذان تحدثا إلى رويترز على هامش القمة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه قد يكون من الممكن إحياء اتفاق الحبوب قريبا.

وأضاف أن أوكرانيا ينبغي أن تبدي مرونة في موقفها التفاوضي في مواجهة روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق وتصدير المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلًا من أوروبا.

لكن أوكرانيا عارضت أمس الجمعة فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء الاتفاق.

ولم ترد سفارتا تركيا واليابان في نيودلهي بعد على طلبات رويترز عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن وزير الخارجية سيلتقي بنظيره الأوكراني في كييف اليوم السبت.