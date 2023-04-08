محادثات بين إيران وأذربيجان: تشديد على حسن الجوار

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت 8/4/2023 بأن وزيري خارجية إيران وأذربيجان بحثا “مشكلات وحالات سوء فهم” بين البلدين خلال اتصالين هاتفيين، وذلك بعد أيام من طرد باكو أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب “أعمال استفزازية”.

وأتى طرد الدبلوماسيين وسط تدهور في العلاقات يرجع جزئياً إلى تحسّن علاقات باكو مع إسرائيل، الخصم اللدود لطهران. ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو الأسبوع الماضي سفارة في إسرائيل.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية عن الاتصالين الهاتفيين اللذين أجريا أمس الجمعة واليوم السبت بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الأذري جيحون بايراموف إلى أنه “في هذه المحادثات الصريحة والشفافة، نوقشت… المشكلات وحالات سوء الفهم الحالية وحلولها”.

وورد في التقرير أن الطرفين “شددا على أهمية حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الآخر ووحدة أراضيه”.

وخلال الخلاف، أشارت أذربيجان إلى أن إيران ربما كانت على صلة بمحاولة اغتيال مشرّع أذري مناهض لها. ونفت طهران الاتهام.

ووجّهت طهران انتقادات شديدة إلى باكو لتقرّبها من إسرائيل، مشيرة وزارة الخارجية إلى أنها ترى العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل “مناهضة لإيران”.