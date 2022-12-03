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محادثات بين وزيري دفاع روسيا وروسيا البيضاء في مينسك

منذ 35 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو محادثات مع نظيره من روسيا البيضاء فيكتور خرينين في مينسك، وفق ما أفادت وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية، السبت.

وقالت الوكالة إن الوزيرين ناقشا التعاون العسكري الثنائي وعدلا اتفاقية عن الحماية المشتركة للأمن الإقليمي. ولم تُدل الوكالة بمزيد من التفاصيل.

وتشكل روسيا وروسيا البيضاء رسميا جزءا من “دولة الاتحاد” كما أنهما حليفتان على نحو وثيق على الصعيد الاقتصادي والعسكري إذ استخدمت موسكو روسيا البيضاء نقطة انطلاق في غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقالت مينسك إنها لن تدخل الحرب في أوكرانيا لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر قواته في السابق بالانتشار مع القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى تعرض بلاده لتهديدات من كييف والغرب.

    المصدر :
  • رويترز

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