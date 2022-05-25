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محادثات بين وكالة الطاقة الذرية وإيران تمرّ بمنعطف "شديد الصعوبة"

25 - مايو - 2022
صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة نطنز

صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة نطنز

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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل جروسي” أنّ المحادثات مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة بخصوص تفسير منشأ جزيئات اليورانيوم المعالجة التي عثُر عليها في موقع، يبدو قديمًا لكن لم يعلن عنه، تمرّ “بمنعطف شديد الصعوبة”.

ومن المتوقّع أن يقدم جروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من حزيران.

وذكر جروسي خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.

وكانت معلومات سابقة أشارت الى أنّ إيران تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي في مواقع جديدة تحت الأرض يجري بناؤها بالقرب من منشأة نطنز النووية.

وتُستخدم أجهزة الطرد المركزي في تنقية اليورانيوم للمشروعات المدنية أو لصناعة وقود القنابل النووية عند مستويات تنقية أعلى. وتراقب الدول الكبرى، التي تحاول إحياء الاتفاق النووي مع طهران، مدى تقدم إيران في هذا المجال والتي تنفي أن لها أهدافا عسكرية من تنقية اليورانيوم.

وكانت إيران أكدت في نيسان الماضي، نقل منشأة لصنع أجهزة الطرد المركزي إلى موقعها النووي تحت الأرض في نطنز، وفق ما نقلته وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، وذلك بعد أيام من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنصيب كاميرات لمراقبة المعمل الجديد بناءً على طلب طهران.

ونقلت وكالة الأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “بهروز كمالوندي” قوله إن السلطات نقلت العملية إلى مكان أكثر أماناً.

في السياق عينه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافاييل غروسي” في 28 نيسان الماضي، أن الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم أنشئت في إحدى قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض.

    المصدر :
  • رويترز

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