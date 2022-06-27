محادثات تجارية مرتقَبة بين أميركا وتايوان

أفاد مكتب الممثلة التجارية الأميركية بأن تايوان والولايات المتحدة ستجريان محادثات تجارية الاثنين 27 حزيران في إطار جديد متفق عليه.

وقال مكتب “سارة بيانكي” نائبة الممثلة التجارية للولايات المتحدة إنها ستلتقي بكبير المفاوضين التجاريين لتايوان “جون دينج” لمناقشة مبادرة بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين، دون تقديم تفاصيل.

وكُشف عن المبادرة هذا الشهر وذلك بعد أيام فقط من استبعاد إدارة الرئيس “جو بايد”ن لتايوان من خطتها الاقتصادية التي تركز على آسيا والمصممة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين المعروفة باسم الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال دينج لرويترز إن تايوان ما زالت تأمل في إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان، المنتج الرئيسي لأشباه الموصلات، لكنها تكثف تواصلها مع تايبه في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى عزلها عن المؤسسات العالمية.

وكان بايدن قد كشف عن اتفاقية تجارية باسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهندي والهادئ (IPEF)، خلال زيارته العاصمة اليابانية، طوكيو، واجتماعه مع قادة مجموعة الرباعية «الكواد» التي تضم أيضاً الهند وأستراليا واليابان.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط دول المنطقة بشكل أوثق في مجالات تشمل التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والرقمية، ويطلق عليها المسؤولون في إدارة بايدن «الترتيبات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين».

وتشترك دول الرباعي «الكواد» في المخاوف من ازدياد النفوذ الصيني، وترغب في تعزيز التحالف؛ لكن المجموعة تتجنب إعلان أجندة مناهضة للصين بشكل علني، وتبحث في سبيل لمنع تكرار عدوان صيني لتايوان، مماثل لما حدث من عدوان روسي لأوكرانيا. ولن تتضمن الاتفاقية تايوان، وهي نقطة خلاف ساخنة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المؤكد أن ضم تايوان إلى الدول المشاركة في الاتفاق كان سيثير غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً منها. لذا فضلت إدارة بايدن إبقاء تايوان خارج هذه الاتفاقية، والسعي لجذب دول أخرى من جنوب شرقي آسيا الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الصين.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن تايوان ليست من بين الحكومات التي ستوقع على إطلاق الإطار الاقتصادي. وقال: «نتطلع إلى تعميق شراكتنا الاقتصادية مع تايوان، بما في ذلك في قضايا التكنولوجيا العالية؛ لكننا نتابع ذلك على المستوي الثنائي».