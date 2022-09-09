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محادثات تركية أمريكية لعقد اجتماع بين أردوغان وبايدن

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 6:02 مساءً
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قال مسؤول تركي كبير (الجمعة 9-9-2022) إن هناك مناقشات جارية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من الشهر الجاري وإن جدول الأعمال سيشمل العلاقات التركية الروسية والأسلحة الأمريكية والصراع في كل من أوكرانيا وسوريا.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إقامة توازن بين موسكو وكييف وذلك بانتقاد الغزو الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا بينما عارضت العقوبات الغربية ضد موسكو وواصلت التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

وقال المسؤول إن من المتوقع أن يزور أردوغان واشنطن في وقت لاحق من سبتمبر أيلول.

وكان الاجتماع السابق بين بايدن وأردوغان قد عقد في أواخر يونيو حزيران على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.

    المصدر :
  • رويترز

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