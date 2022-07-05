الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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محادثات ثلاثية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

منذ 9 دقائق
محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات فيما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، بينما تقف إلى جانبه رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا آندرسون، “المحادثات جارية في الواقع الآن مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عن أمن الحبوب التي تغادر موانئنا”.

وقال “هذا أمر مهم جدا أن يضمن أحد أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلى هنا لتحميل المواد الغذائية”.

وتابع زيلينسكي قائلا إن أوكرانيا تعمل “مباشرة” مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيما يتعلق بهذه المسألة وإن المنظمة “تلعب دورا رائدا وليس كوسيط”.

وتتهم أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا بعرقلة حركة سفنها.

وقال زيلينسكي إن 22 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا ومن المتوقع حصاد نحو 60 مليون طن أخرى في الخريف.

    المصدر :
  • رويترز

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