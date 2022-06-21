محادثات ثنائية بين العاهل الاردني وولي العهد السعودي في قصر الحسينية

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مباحثات في قصر الحسينية، الثلاثاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ونقل ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للملك الأردني، فيما حمل العاهل الأردني، الأمير محمد بن سلمان تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

كما قدم العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات بين البلدين.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده، قد استقبلا في وقت سابق الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين.

العاهل الأردني وولي العهد السعودي يجريان محادثات ثنائية في قصر الحسينية بعمان #العربية pic.twitter.com/guCs6QBBtp — العربية (@AlArabiya) June 21, 2022

وجرت لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.

ورافقت طائرة ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا به.