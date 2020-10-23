محادثات جنيف .. فرقاء ليبيا يوقعون اتفاق لوقف إطلاق نار “دائم”

أكدت الأمم المتحدة على توصل الجيش الليبي وحكومة الوفاق إلى اتفاق لوقف النار بشكل دائم في كافة أنحاء ليبيا .

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في منشور على فيسبوك، اليوم الجمعة، إن الطرفين المتحاربين في ليبيا توصلا ”لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في كل مناطق ليبيا“.

وعرضت البعثة مقطع فيديو على الهواء مباشرة لمراسم توقيع الاتفاق.

وفي كلمتها عقب التوقيع، قالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، للطرفين المتحاربين: إن ”وطنيتكم كانت مساركم للتحرك للأمام، وقد تمكنتم من التوصل لاتفاق“.

كما عبرت عن أملها أن يسمح اتفاق وقف إطلاق النار للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج، بالعودة لديارهم.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد بوشحمه، من وفد حكومة الوفاق، على تقديره لجهود الأمم المتحدة، مبينًا بأن هذا الاتفاق سيكون له أثر في إعادة الأمن والحياة الهادئة، في كافة ربوع ليبيا.

وطلب بوشحمه من العسكريين الليبيين، بأن يكونوا على قدر المسؤولية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مطالبًا من السياسيين بضرورة توحيد جهدهم والابتعاد عن المصالح الحزبية والجهوية.

وفي كلمته، قال اللواء مراجع العمامي، رئيس الوفد العسكري التابع للقيادة العامة: ”استطعنا أن ننجز ما يتطلع له الليبيّون في تحقيق الأمن ونهاية سفك الدماء“.

وأضاف العمامي، بأن الجيش الليبي سيكون سندًا لتنفيذ هذه المقررات مع الجهات ذات العلاقة، سواء المحلية أو الدولية.