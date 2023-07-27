محادثات "رفيعة المستوى".. ولي العهد السعودي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في جدة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، (الخميس 27-7-2023)، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

فيما حضر من الجانب الأميركي، السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس ومستشارة أولية لمستشار الأمن القومي أريانا بيرينغو.

من جانبه، أكد البيت الأبيض، في بيان، أن سوليفان سافر، الخميس، إلى جدة، للقاء الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين من أجل”بحث القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام، منطقة الشرق الأوسط آمنة ومزدهرة ومستقرة ومترابطة مع العالم”.

وأضاف البيان: “كما استعرض سوليفان التقدم الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن التي استمرت على مدى الأشهر الستة عشر الماضية ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب”.

وتابع: “اتفق الوفدان على الحفاظ على المشاورات المنتظمة ومتابعة الأمور التي تمت مناقشتها على مدار اليوم”.