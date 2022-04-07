محادثات سلام مرتَقبة بين أرمينيا وأذربيجان

يشكّل إقليم “ناغورني قره باغ” الواقع داخل أراضي أذربيجان محلّ نزاع مع أرمينيا، وأدّى التنازع على هذا الاقليم الى حروب وصراعات دموية بين البلدين.

في هذا الاطار، أعلنت الرئاسة الأرمينية، ليل الأربعاء الخميس، انها اتفقت مع أذربيجان على عقد محادثات سلام لمعالجة التوترات بشأن إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت الرئاسة في بيان “اتفقنا مع أذربيجان على تشكيل لجنة مشتركة بحلول نهاية أبريل “نيسان” للبت في مسألة الحدود بين البلدين”.

وكان رئيس الوزراء الأرميني “نيكول باشينيان”، أعلن أواخر الشهر الماضي، أنه سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السادس من نيسان، بوساطة أوروبية.

ومن شأن هذا اللقاء إطلاق مفاوضات سلام ترمي إلى إنهاء النزاع في إقليم ناغورني قره باغ.

وجاء هذا الإعلان بعد عودة التوترات في الأيام الأخيرة إلى المنطقة التي تتنازع عليها الدولتان الواقعتان في القوقاز، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وكانت روسيا قد اتّهمت أواخر الشهر الماضي، أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التفاوض عليه في تشرين الثاني 2020 وضمنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء المواجهات المسلحة التي استمرّت ستة أسابيع آنذاك، ونشر روسيا قوات حفظ سلام لضمان الاتفاق.

ووفق موسكو، احتلّت القوات الأذربيجانية بلدة في آذار، واستخدمت طائرات مسيّرة هجومية. وقُتلت ثلاثة جنود أرمن.

كذلك، اتّهمت أرمينيا، باكو بقطع الغاز عن قره باغ، ما تسبب بحرمان السكان من التدفئة في ظلّ طقس بارد. ورفضت أذربيجان هذه الاتهامات، مشدّدةً على سيادتها على المنطقة.

إضافة إلى التوترات بشأن هذه المنطقة، تندلع باستمرار اشتباكات بين البلدين على حدودهما، بسبب غياب الترسيم الدقيق للحدود والادعاءات المتناقضة من الجانبين.