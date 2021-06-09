محادثات فيينا.. روسيا تكشف عن عراقيل تعيق التوصل لاتفاق مع إيران

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، عن وجود عراقيل وقضايا تحتاج إلى حل بخصوص محادثات إحياء اتفاق إيران النووي.

وتجري القوى العالمية مفاوضات في فيينا مع إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015، الذي قبلت طهران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

من جانب آخر، أكدت واشنطن أن الهدف من محادثات فيينا، هو إلزام إيران بشروط الاتفاق ومنعها من حيازة أسلحة نووية.

ولم تثمر المفاوضات التي بدأت في بداية أبريل/نيسان الماضي في فيينا بعد، إعادة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى الاتفاق، لا سيما بعد أن قررت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيا حتى وصلت لدرجة نقاء تبلغ 60%، علما بأن تطوير سلاح نووي يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، قد قال الاثنين إنه “لا يزال من غير الواضح” ما إذا كانت طهران مستعدة للامتثال للاتفاقية النووية الموقعة مع القوى العالمية.

وأضاف بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لمناقشة بنود ميزانية وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022، أن “إيران ما زالت تطور برنامجها النووي، ولا يوجد هناك تعاون من جانبها إلى الآن للرضوخ إلى المجتمع الدولي لوقف سعيها لامتلاك أسلحة نووية”.

وبدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في فيينا في أبريل الماضي، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق واستئناف الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.