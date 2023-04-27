محادثات مرتقبة بين بوتين وأردوغان قبل افتتاح محطة نووية تركية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق (الخميس،0 27-4-2023) وذلك قبل افتتاح أول مفاعل نووي في تركيا.

وشيدت شركة روس-أتوم الروسية محطة أكويو النووية في إقليم مرسين جنوب تركيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية دورية إن بعد حديثهما هاتفيا سيشارك الرئيسان افتراضيا في حدث يشهد تحميل الوقود النووي في أول وحدة طاقة في محطة أكويو.

والمشروع بلغت تكلفته 20 مليار دولار بقدرة تصل إلى 4800 ميجاوات ويتضمن بناء أربعة مفاعلات في أكويو المطلة على البحر المتوسط مما سيسمح لتركيا بالانضمام إلى الدول التي تنتج طاقة نووية لأغراض سلمية.

ولدى سؤاله عن تقارير حول مشاكل صحية يشكو منها الرئيس التركي أجاب بيسكوف قائلا إن موسكو لا تعلم شيئا عن الأمر.

وتجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو أيار. ومع ذلك، ألغى أردوغان حملات انتخابية كانت مقررة أمس الأربعاء واليوم الخميس لأسباب صحية.

وأفاد إركان كانديمير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أمس الأربعاء بأن أردوغان سيحضر المراسم في محطة أكويو للطاقة النووية عبر رابط فيديو.