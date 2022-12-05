محادثات هامة بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني ورئيس دولة الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية ووسائل إعلام رسمية إماراتية (الاثنين 5-12-2022) أن القائم بأعمال وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا محمد يعقوب التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإجراء محادثات في أبوظبي بشأن تعزيز العلاقات.

ويعد اجتماع الملا يعقوب، وهو نجل زعيم طالبان الراحل الملا عمر، مع رئيس الإمارات العربية المتحدة لقاء نادرا بين عضو بارز في طالبان ورئيس دولة أجنبية.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان اليوم الاثنين إن الجانبين ناقشا “تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين الإمارات وأفغانستان وقضايا مهمة أخرى”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الاجتماع عقد أمس الأحد.

ولم تلق حكومة طالبان في أفغانستان اعترافا رسميا من حكومة أي دولة منذ وصولها إلى السلطة العام الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد عقدين من الحرب.

وتدير حركة طالبان منذ سنوات مكتبا سياسيا في قطر حيث يلتقي كبار زعماء الحركة في كثير من الأحيان مع المسؤولين الأجانب.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات صورا أظهرت حضور أنس حقاني، وهو شخصية بارزة أخرى في طالبان، في المحادثات.