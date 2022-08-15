محاربة الهجرة غير الشرعية.. الاتحاد الأوروبي يخصّ المغرب بـ 500 مليون يورو

كشفت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي سيقدّم ما لا يقل عن 500 مليون يورو لمساعدة المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإنّ الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على حزمة بقيمة 500 مليون يورو لتغطية جزء من تكاليف الجانب المغربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتغطّي هذه الحزمة المالية الفترة من 2021 إلى 2027، وهي أكبر من الحزمة الماضية بمبلغ 343 مليون يورو.

وعلى حد تعبير الصحيفة، فإنّ الزيادة في الدعم تشير إلى الأهمية المتزايدة للرباط كشريك ليس فقط لإسبانيا وفرنسا ولكن للاتحاد الأوروبي بأكمله.

وهذه الأموال مخصّصة لحماية اللاجئين الذين يعيشون في المغرب، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي، والتعاون في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.