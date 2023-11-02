الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محافظة البنك المركزي: التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته في مايو 2024

منذ دقيقة واحدة
خريطة تركيا

خريطة تركيا

A A A
طباعة المقال

قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان الخميس إن التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته في مايو\أيار 2024 وإن سياسة التشديد النقدي ستستمر لحين حدوث تحسن في التضخم.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن التضخم سيعود في النهاية لخانة الآحاد بعد أن يبدأ في التراجع مؤكدة أن كل الأدوات المتاحة ستستخدم بطريقة حاسمة لبلوغ هذا الهدف.

وأضافت أن من السابق لأوانه القول إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات التضخم، وذكرت أن التضخم السنوي سيبلغ ذروته بين 70 و75 بالمئة في مايو أيار من العام المقبل.

وتابعت أن هدف التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 5 بالمئة، وأن السياسات المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية لضمان كبح التضخم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جورجيا ميلوني
مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
علم تركيا
تركيا: راجع معدل التضخم سيبدأ في النصف الثاني من العام المقبل
آثار القصف على غزة
طوفان الأقصى
رشقة صواريخ تستهدف أسدود.. وقصف عنيف يطال قطاع غزة

الأكثر قراءة

من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
شاني لوك
طوفان الأقصى
لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
شعار مؤسسة وول مارت
طوفان الأقصى
مؤسسة وول مارت تتعهد بتقديم "مليون دولار" إلى إسرائيل!