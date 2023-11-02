محافظة البنك المركزي: التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته في مايو 2024

قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان الخميس إن التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته في مايو\أيار 2024 وإن سياسة التشديد النقدي ستستمر لحين حدوث تحسن في التضخم.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن التضخم سيعود في النهاية لخانة الآحاد بعد أن يبدأ في التراجع مؤكدة أن كل الأدوات المتاحة ستستخدم بطريقة حاسمة لبلوغ هذا الهدف.

وأضافت أن من السابق لأوانه القول إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات التضخم، وذكرت أن التضخم السنوي سيبلغ ذروته بين 70 و75 بالمئة في مايو أيار من العام المقبل.

وتابعت أن هدف التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 5 بالمئة، وأن السياسات المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية لضمان كبح التضخم.