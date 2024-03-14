محافظ المركزي المصري: الطلب على الدولار بدأ في التراجع

نقل بيان لمجلس الوزراء المصري (الخميس 14-3-2024) عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.

وقال البيان “الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك”.

في سياق متصل، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج منذ الخفض الأخير في العملة المحلية، وذلك بعد انهيار للسوق السوداء التي طالما التهمت الحجم الأكبر من أموال المصريين في الخارج بعيدا عن القطاع المصرفي الرسمي، في خطوة اعتبر اقتصاديون أنها إيجابية لكن لا يمكن الحكم عليها في ظل استمرار هذه الزيادة لأيام قليلة حتى الآن.

وخلال اجتماع للحكومة، الأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تحويلات المصريين بالخارج عادت “تدريجيا إلى معدلاتها خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، وعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء”.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصرفيين ومسؤولين، الأربعاء، أن تحويلات العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي ارتفعت منذ القرار الأخير بخفض حاد في قيمة العملة، حيث وصلت إلى مستوى 50 جنيها للدولار، بعدما استقرت لنحو عام عند مستوى 31 جنيها للدولار، ما أنعش السوق السوداء التي وصل فيها سعر الدولار إلى حوالي 70 جنيها في وقت سابق هذا العام.