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محاكمة الرئيس الفرنسي السابق بتهمة تلقي تمويل غير قانوني

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته

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قال المدعي العام المختص بالجرائم المالية في فرنسا إن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملة انتخابية مرتبط بتمويل ليبي لحملته في انتخابات الرئاسة في 2007 التي فاز بها.

وأضاف المدعي العام الجمعة أنه تحدد يوم السابع من مارس\آذار 2024 لأول جلسة لنظر القضية على أن تكون المحاكمة نفسها في 2025.

وينفي ساركوزي التهم الموجهة له.

فيما يواجه ساركوزي مشاكل قانونية على جبهات متعددة. وحُكم عليه في مارس\آذار من عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ.

كما حُكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية التي أخفق من خلالها في الفوز بولاية ثانية عام 2012.

وقد استأنف على هذا الحكم، وهي خطوة علقت في الواقع تنفيذه.

    المصدر :
  • رويترز

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