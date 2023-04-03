محاكمة رئيس كوسوفو السابق بتهم "جرائم حرب"

يمثل رئيس كوسوفو السابق هاشم تقي، أمام محكمة خاصة في لاهاي يوم الاثنين، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب إبان فترة انتفاضة عامي 1998 و1999 التي أدت في النهاية إلى الاستقلال عن صربيا وحولته إلى بطل في أنظار المواطنين.

ووجهت دوائر كوسوفو المتخصصة إلى تقي، في 2020، عشر تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت الاضطهاد والقتل والتعذيب والإخفاء القسري، حتى بعد انتهاء القتال.

وقال تقي و3 متهمين آخرين، وكانوا جميعهم من الشركاء المقربين في جيش تحرير كوسوفو سابقا ولاحقا في سياسات وقت السلم، إنهم غير مذنبين في جميع التهم العشر.

ويعتقد أن أكثر من 13 ألف شخص، غالبيتهم من الأغلبية الألبانية العرقية في كوسوفو، لقوا حتفهم خلال الانتفاضة، عندما كانت البلاد لا تزال من أقاليم صربيا في عهد الرئيس القوي آنذاك سلوبودان ميلوسيفيتش.

وتبدأ المحاكمة، التي يجريها قضاة ومدعون دوليون، ببيانات افتتاحية من النيابة ويعقبها على مدى الأيام الثلاثة التالية محامو الدفاع وممثل عن مجلس ضحايا الحرب في كوسوفو.

واستقال تقي (54 عاما)، من الرئاسة بعد فترة وجيزة من توجيه الاتهام إليه ونقل للاحتجاز في لاهاي.

ويواجه المتهمون الأربعة اتهامات بالمشاركة في “عمل إجرامي مشترك.. نفذ هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة” على المدنيين من الأقليات الصربية في كوسوفو وكذلك المعارضين من ألبان كوسوفو لجيش تحرير كوسوفو.

ومن المرجح أن تكون المحاكمة طويلة، إذ قال ممثلون للادعاء في المؤتمرات الإجرائية إنهم سيحتاجون إلى عامين لتقديم جميع الأدلة.

وتجمع عدة آلاف من قدامى المحاربين في جيش تحرير كوسوفو، يوم الأحد، في بريشتينا للتعبير عن دعمهم لتقي، ورفاقه الثلاثة المقربين، وهتفوا “الحرية” ورفعوا الأعلام الوطنية لكوسوفو وألبانيا، ورفعوا كذلك أعلامًا تحمل رمز جيش تحرير كوسوفو.

وتأسست دوائر كوسوفو المتخصصة، التي مقرها في هولندا وبها قضاة ومحامون دوليون، في 2015 للتعامل مع قضايا بموجب قانون كوسوفو ضد مقاتلي جيش تحرير كوسوفو السابقين.

ويعتقد كثير من مواطني كوسوفو أن المحكمة منحازة ضد جيش تحرير كوسوفو وتحرص على تشويه سجله في تمهيد الطريق لتحرير المنطقة من حكم صربي وحشي.

وتأسست المحكمة بشكل منفصل عن محكمة الأمم المتحدة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، والتي كانت في لاهاي أيضًا، حيث حاكمت وأدانت في الغالب مسؤولين من صربيا بارتكاب جرائم حرب في صراعات كرواتيا والبوسنة وكوسوفو.

ومثل ميلوسيفيتش، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لكنه توفي في 2006 قبل أن يصدر حكم.