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محاكمة 8 عاملين بالرعاية الصحية بشأن وفاة مارادونا

منذ دقيقتين
دييغو مارادونا

دييغو مارادونا

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ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، الأربعاء، أن ثمانية عاملين في الرعاية الصحية سيخضعون للمحاكمة بعد اتهامهم بالتسبب في وفاة دييجو مارادونا بارتكاب جريمة “القتل بسبب الإهمال”.

وتوفي أسطورة كرة القدم، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية عام 1986، عن عمر يناهز 60 عاما في نوفمبر تشرين الثاني 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.

وذكرت محطة تي.إن التلفزيونية أن محكمة في سان إسيدرو، مدينة في ضواحي العاصمة بوينس أيرس، رفضت طعون الدفاع بتهمة أقل وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة “الإهمال وعدم الفعالية” في علاج لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق،

وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة حتى العام المقبل، وقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية و25 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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