محامو ترامب: تصويت هيئة محلّفين لصالح توجيه الاتّهام له "اضطهاد سياسي"

ندّد محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد بتصويت هيئة محلّفين لصالح توجيه الاتّهام لموكّلهم، واصفين الأمر بأنه “اضطهاد سياسي”، فيما أعلن الملياردير الجمهوري أنه سيلقي مساء الثلاثاء كلمة في دارته في مارالاغو في فلوريدا.

ورفض محامي ترامب جو تاكوبينا الأحد التّهم المرتقب توجيهها لموكّله ووصفها بأنها أشبه بسيناريو في “عالم مقلوب رأسا على عقب”.

وقال المحامي في تصريح لشبكة “سي ان ان” الإخبارية الأميركية “إنها قضية اضطهاد سياسي”.

كذلك وصف تاكوبينا مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي سجن بتهم متّصلة بالقضية وانقلب ضد الملياردير الجمهوري والذي يرجّح أن يكون الشاهد الرئيسي في القضية، بأنه “مدان يعاني الكذب المرضي”.

والأحد جاء في بيان لترامب الذي من المفترض أن يمثل ظهر الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك لتبلّغ التّهم في قضية دفع مبالغ مالية في العام 2016 لممثلة إباحية لقاء التستّر عن فضيحة، أنه سيلقي كلمة في بالم بيتش الساعة 20,15 بالتوقيت المحلي (00,15 ت غ).

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عامًا أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

لكن لائحة الاتّهام ممهورة بختم من مكتب المدّعي العام في مانهاتن، أي لم تعلن بعد.

وقال تاكوبينا إنه لا يتوقّع أن يبادر الدفاع إلى طلب رد القضية فورا، مشيرا إلى أن وكلاء الرئيس السابق لم يتسنَّ لم بعد الاطّلاع على التّهم.

لكن وكيلا آخر لترامب هو المحامي جيمس تراستي قال في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية الأحد إنه “بناء على ما نتوقّع أن يكون عليه الاتّهام، ستشوبه ثغرات قانونية وسيواجَه مبكرا بطلب رد مشروع”.

ولم ترد معلومات وافرة بشأن الإجراءات القضائية المتوقّعة الثلاثاء في مانهاتن حيث تتهيّأ الشرطة ووكالات إنفاذ القانون لتظاهرات احتجاجية وأخرى مضادّة.

وقال تاكوبينا “صدقا لا أعلم كيف ستجري الأمور، آمل أن تسري بما أمكن من سلاسة”، مشيرا إلى أنه يتوقّع أن يكون أكثر اطّلاعا الإثنين.

وقال محامي ترامب إنه لا يتوقّع أن يجبر موكّله على الظهور مكبّل اليدين أمام وسائل الإعلام، مشيرا إلى ان الرئيس السابق سيكون بحماية وكالة الخدمة السرية المولجة عادة حماية الرئيس.

وأعرب عن أمله بأن تجري الأمور “بما أمكن من رقي”.