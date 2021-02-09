محامو ترامب ينفون مسؤوليته عن اقتحام الكونغرس.. والقضاة غير مقتنعين!

افتتح مجلس الشيوخ ثاني محاكمات الرئيس السابق دونالد ترمب يوم الثلاثاء، الذي اتهمه مجلس النواب بتحريض حشد على مهاجمة مقر الكابيتول، فيما وصفه الادعاء “بأكبر جريمة دستورية”.

إلى ذلك، أصر محامو ترمب على أنه ليس مذنبا في هذه التهمة، وأن كلماته كانت “رمزية”. إلا أن القضاة قالوا إن ذلك “ليس دفاعا جيدا”.

وأذهل حصار الكابيتول في 6 يناير العالم، ولقي فيه 5 أشخاص حتفهم.

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يراقب محاكمة ترمب ولن يبدي رأيه بالحجج القانونية.

من جانبه، اعتبر النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن، الثلاثاء، في مستهل محاكمة دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى “وقائع ملموسة وصلبة”.

ووعد راسكن، وهو أستاذ سابق للقانون، بتجنب إعطاء “دروس طويلة” مملة وعرض شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترمب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في السادس من يناير، ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول.

يشار إلى أن ترمب أول رئيس يواجه اتهامات بعد مغادرة منصبه، والأول الذي يحاكم مرتين في جرائم وسوء سلوك.